أخبار عاجلة

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ترشيد" تستكمل تركيب 88 ألف مصباح في شوارع حائل

Print
"ترشيد" تستكمل تركيب 88 ألف مصباح في شوارع حائل "ترشيد" تستكمل تركيب 88 ألف مصباح في شوارع حائل
تمثل المرحلة الأولى من أعمال التأهيل بالمنطقة

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة حائل.

وبدأت "ترشيد" أعمالها مطلع العام الحالي 1441هـ، بعد أن وقعت اتفاقية مع أمانة المنطقة، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إنارة الصوديوم التقليدية إلى إضاءة الليد (LED) التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية.

وأتمت الشركة تركيب حوالي 88 ألف مصباح لهذه المرحلة "مدينة حائل"، والذي من المتوقع أن يحقق خفضاً بحوالي 92 مليون كيلو واط ساعة سنوياً من الاستهلاك الكهربائي الحالي، أي ما يعادل وفراً بحوالي 70% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة؛ إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات الشارع من حيث العرض والامتداد، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، وقياس حركة الكثافة والسرعة للسيارات، والإسفلت المستخدم ودرجة اللون العاكسة للإضاءة، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 60 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة، أي ما يُعادل زراعة حوالي مليون شجرة سنوياً.

يشار إلى أن "ترشيد" قد استكملت أعمال المراحل الأولى في عددٍ من مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية، والجوف ومحافظة جدة، وقريباً في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سجن يمني في السعودية بتهمة "التشبه بالنساء"

سجن يمني في السعودية بتهمة "التشبه بالنساء"

الجهود السعودية تكللت بالنجاح في التقريب بين الفرقاء.. هنا ردود الفعل اليمنية

الجهود السعودية تكللت بالنجاح في التقريب بين الفرقاء.. هنا ردود الفعل اليمنية

"الخارجية الأردنية" ترحب بجهود السعودية في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض

"الخارجية الأردنية" ترحب بجهود السعودية في تسريع العمل لتنفيذ اتفاق الرياض

الولايات المتحدة ترحب بالآلية التي قدمتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

الولايات المتحدة ترحب بالآلية التي قدمتها السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

شبكة عيون الإخبارية