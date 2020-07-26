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الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

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الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168

الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 5 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1168 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 12 أردنيًا قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، مبينًا في الوقت نفسه تسجيل 5 حالات شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1058 حالة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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