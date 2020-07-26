أخبار عاجلة

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هذه خطط ناسا لرحلة المريخ الجديدة

Print
مواضيع متعلقة
لامبورغيني تكشف عن سيارة بقوة 819 حصاناً.. لا يسمح بقيادتها على الطرق العامة

لامبورغيني تكشف عن سيارة بقوة 819 حصاناً.. لا يسمح بقيادتها على الطرق العامة

ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بعد سؤال من مراسلة CNN حول تغريداته عن كورونا

ترامب يغادر مؤتمراً صحفياً بعد سؤال من مراسلة CNN حول تغريداته عن كورونا

بعد تصريح مثير للتكهنات.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

بعد تصريح مثير للتكهنات.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟

بعد ارتفاع حوادث الكراهية ضدهم في ظل كورونا.. كيف أصبح السفر بالنسبة للآسيويين؟

بعد ارتفاع حوادث الكراهية ضدهم في ظل كورونا.. كيف أصبح السفر بالنسبة للآسيويين؟

شبكة عيون الإخبارية