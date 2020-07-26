"الجوازات" تعلن أوقات العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

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لجميع الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر المنصات الإلكترونية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إن إدارات الجوازات في كافة مناطق ومحافظات المملكة ستواصل العمل لإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، للخدمات الإلكترونية، وذلك خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي "بتويتر": إن "أوقات العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 7:30 صباحاً حتى 2:30 ظهراً من الأحد وحتى الخميس".

وكشفت الجوازات عن المواقع التي ستقدم الخدمة خلال هذه الفترة، ففي منطقة الرياض إدارة جوازات الرمال، من الساعة 4:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية العمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي شعبة الجوازات بمركز صحارى القسم النسائي، من الساعة 2:00 ظهراً وحتى الساعة 8:00 مساءً من السبت 4 ذي الحجة وحتى نهاية عمل يوم الخميس 9 ذي الحجة.

وفي منطقة مكة المكرمة - شعبة الجوازات بالردسي مول، من الساعة 4:00 عصراً 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالتحلية مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة، وشعبة الجوازات بالصيرفي مول، من الساعة 4:00 عصراً حتى 9:00 مساءً، من الجمعة 3 ذي الحجة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8 ذي الحجة.

وأشارت إلى أن تسليم جوازات السعوديين الصادرة والمجددة من منصة "أبشر" بالبريد أو بالمراجعة.

وشددت على أن الخدمة في إدارات الجوازات للحالات الطارئة والتي لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصة "أبشر، أبشر أعمال، مقيم"، ويمكن للمستفيد معالجة ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمات إلكترونياً من خلال خدمة الرسائل والطلبات بمنصة "أبشر"،لافتة إلى أن عودة العمل يوم الأحد 19 ذي الحجة.