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منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج

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منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج
بلغات عدة تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم

منى.. الدفاع المدني يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم، من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة للجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها.

وبين المتحدث الرسمي لقوات الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة، تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظًا على سلامتهم، من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقار، كالشاشات والدوائر التلفزيونية في مقر إقامتهم، وهواتف الحجاج، واللوحات الإرشادية.

الدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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