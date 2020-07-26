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انفجار يخلف 8 قتلى و19 مصاباً في مدينة تحتلها تركيا شمال سوريا

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انفجار يخلف 8 قتلى و19 مصاباً في مدينة تحتلها تركيا شمال سوريا انفجار يخلف 8 قتلى و19 مصاباً في مدينة تحتلها تركيا شمال سوريا
أنقرة اتهمت "الوحدات الكردية" بتنفيذه

انفجار يخلف 8 قتلى و19 مصاباً في مدينة تحتلها تركيا شمال سوريا

قتل ثمانية أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح؛ بينهم حالات خطرة، اليوم (الأحد) في انفجار استهدف سوقاً في مدينة رأس العين التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا؛ بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين المرصد أن انفجارًا بـدراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين الحدودية، أودى بحياة ثمانية أشخاص بينهم ستة مدنيين صباح اليوم؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها اتهمت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر"، وحدات حماية الشعب الكردية، بتنفيذ التفجير في رأس العين.

وتشهد تلك المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها، تفجيرات عدة بالسيارات المفخخة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وأسفر انفجار سيارة مفخخة الأسبوع الماضي في مدينة رأس العين، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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