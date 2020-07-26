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بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة

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بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة
اعتباراً من 5 أغسطس

بعد توقفها 5 أشهر.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية مع 22 دولة

أعلن الأردن اليوم (الأحد)، استئناف الرحلات الجوية مع 22 دولة اعتبارًا من الخامس من أغسطس (آب) المقبل، وذلك بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة .

وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، أن الرحلات الجوية ستكون متاحة من وإلى الأردن مع هذه الدول المحددة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "مستو" أن هيئة تنظيم الطيران المدني أبلغت مشغلي شركات الطيران في العالم، أن المطارات الأردنية جاهزة لاستقبال الرحلات الدولية من بعض الدول المختارة بناء على منهجية أعدتها وزارة الصحة سابقا تعتمد على الوضع الوبائي لهذه الدول.

وتشمل لائحة الدول الخضراء: النمسا وكندا والصين وقبرص والدانمارك وإستونيا وجورجيا وألمانيا وغرينلاند وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وماليزيا ومالطا وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا وتايوان وتايلاند.

وكانت الأردنية قد حددت الثلاثاء الماضي قائمة بـ"الدول الخضراء"، أي البلدان ذات الوضع الوبائي المنخفض الخطورة، وسيسمح بالسفر منها وإليها، وتضم اللائحة 22 دولة بينها 12 دولة كانت تربطها رحلات مباشرة مع الأردن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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