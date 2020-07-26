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الرياض: 19 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 768

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الرياض: 19 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 768 الرياض: 19 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 768
تسجيل 126 إصابة جديدة

الرياض: 19 حالة وفاة بكورونا ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 768

واصلت منطقة الرياض، اليوم، الانخفاض في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 126 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 266,941 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ حيث شهدت عفيف تسجيل 15 حالة، ثم 10 حالات في المزاحمية، أما الزلفي فقد تم رصد 8 حالات، بعدها الدوادمي 7 حالات، وفي حريملاء وحوطة بني تميم تم رصد 5 حالات، ثم 3 حالات في وادي الدواسر؛ فيما سجلت الرين والمجمعة حالتين، أما السليل وضرماء وشقراء فقد تم تسجيل حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45743 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 768 حالة وفاة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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