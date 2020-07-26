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"الصحة": تجاوزنا حاجز 3 ملايين فحص مخبري لكورونا

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43885 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها (2120) حرجة

قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها لفيروس كورونا بلغ (3056956) فحصًا، وذلك بعد إضافة (57216) فحصًا مخبريًا جديدًا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل (1968) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (266941) حالة، من بينها (43885) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2120) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2541) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (220323) حالة. فيما بلغ عدد الوفيات (2733) حالة، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة.

حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابات والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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