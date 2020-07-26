الشؤون الإسلامية بالرياض تهيئ 3607 مساجد وجوامع إضافية لعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

تم تزويدها بكل ما يلزم من تعقيم لحماية المصلين.. وصلاة العيد الساعة 5:36

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض نحو 3607 مساجد وجوامع إضافية لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هــ، بمدينة الرياض والمحافظات والمراكز التابعة له بالمنطقة.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، على أن جميع الجوامع والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين، منوهاً بأهمية تعاون الجميع على تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين.

وبين الدكتور "الحارثي" أن الفرع وجه شركات الصيانة والتشغيل وبوقت مبكر لتهيئة الجوامع والمساجد الإضافية بكل ما يلزم من تعقيم لحماية المصلين، مقدماً شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته لأعمال وبرامج الفرع للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله.

من ناحية أخرى، حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:36 صباحاً بمشيئة الله تعالى، كما حدد مواقيت بقية المحافظات عبر بروشورات تم نشرها عبر حساب الوزارة بتويتر، داعياً الجميع إلى مرعاة فوارق التوقيت.