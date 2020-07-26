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غداً و"عن بُعد".. وزارة الحج تقيم ندوة الحج الكبرى الـ 45

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غداً و"عن بُعد".. وزارة الحج تقيم ندوة الحج الكبرى الـ 45 غداً و"عن بُعد".. وزارة الحج تقيم ندوة الحج الكبرى الـ 45
تحت عنوان "قواعد الصحة العامة في ضوء التوجيهات النبوية "

غداً و

تنظم وزارة الحج، غداً الاثنين، ندوة الحج الكبرى الـ45 تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية".

وقررت الوزارة إقامة الندوة عبر الاتصال المرئي "zoom" غداً الاثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

ودأبت وزارة الحج والعمرة منذ عام 1390هـ على إقامة (ندوة الحج الكبرى)؛ للتعريف بإنجازات الدولة في خدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات، والدور الحضاري الذي تضطلع به لخدمة الحجاج والمعتمرين، بل وترسيخ مبادئ الحوار الفكري الهادئ لقضايا الأمة، والتكافل، والتآخي، والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية، وهذا أحد أهم منافع الحج.وزارة الحج ندوة الحج الكبرى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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