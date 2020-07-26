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"مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار.. اليوم

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"مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار.. اليوم "مدني عسير" يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار.. اليوم
دعا للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة حتى مساء اليوم، يصاحبها نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.

وأكد "السـيّد" أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية؛ لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.مديرية الدفاع المدني عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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