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حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"

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حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"
من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على كامل المنطقة

حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات

أوضحت صحة حائل إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في حائل بلغ 22743 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفةً أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على منطقة حائل.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.حائل عيادات تطمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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