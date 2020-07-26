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الفصل الأخير.. موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو يغادرون المبنى لإغلاقه غداً

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الفصل الأخير.. موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو يغادرون المبنى لإغلاقه غداً الفصل الأخير.. موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو يغادرون المبنى لإغلاقه غداً
استمرار الإجراءات الأمنية المشددة في محيط البعثة

الفصل الأخير.. موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو يغادرون المبنى لإغلاقه غداً

استكمل موظفو القنصلية الأمريكية في تشنغدو بالصين إخلاء المبنى، اليوم الأحد، فيما لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في الخارج، قبل إغلاق المكان غداً؛ بناء على أوامر بكين مع استمرار تدهور علاقات البلدين.

واصطف عدد من الأشخاص في الشارع الذي تقع فيه القنصلية وتنتشر على جانبيه الأشجار، وعلى الرصيف المقابل للمدخل مع عشرات من رجال الشرطة، الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي وبعضهم ملابس مدنية، وفقاً لـ"رويترز".

وطالبت الشرطة الناس بالتحرك عندما تشكلت الحشود خارج القنصلية، حيث التقط المارة صوراً ومقاطع ، لما توقعوا أن تكون آخر مرة يكون فيها المبنى بعثة دبلوماسية أمريكية، وأغلق الشارع أمام حركة المرور باستثناء السيارات القنصلية أو سيارات الشرطة.

وأدى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستون، والقنصلية الأمريكية في تشنغدو إلى تصعيد في التدهور الحاد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي كانت في أسوأ حالاتها بالفعل منذ عقود وسط خلافات حول التجارة والتكنولوجيا، وجائحة كوفيد-19، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وحملتها القمعية في هونج كونج.

وأمرت الصين أمس الأول بإغلاق قنصلية تشنغدو في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد، وهذا يعني إعطاء مهلة لإخلاء المبنى حتى الساعة العاشرة صباحاً (02:00 بتوقيت جرينتش) غداً.القنصلية الأمريكية الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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