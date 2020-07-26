أخبار عاجلة

"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. أردوغان يصلي تحت فسيفساء يهودي في "آيا صوفيا".. هل يغازل "إسرائيل"؟

Print
رغم أن حزب العدالة والتنمية أمر بتغطية كل اللوحات التي تضمّ رسوماً مسيحية

شاهد.. أردوغان يصلي تحت فسيفساء يهودي في

كشفت صور من داخل متحف آيا صوفيا، عن تعمّد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تغطية فسيفساء السيرافيم اليهودي المرسوم على أسقف المتحف.

ورغم أن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة "أردوغان" أمر بتغطية كل اللوحات التي تضمّ رسوماً مسيحية في المتحف، باستخدام الستائر، خلال وقت الصلاة، ترك النظام التركي لوحة فسيفساء السيرافيم اليهودي دون تغطية عمداً.

وتصور لوحة فسيفساء السيرافيم اليهودي ملاكاً تقليدياً يهودياً له 6 أجنحة، ويعتبر السيرافيم في المرتبة الخامسة في التسلسل الهرمي للملائكة في اليهودية، وفي المرتبة الأولى في التسلسل الهرمي للملائكة في المسيحية.

ووفقاً لموقع "تركيا الآن"، تعتقد اليهودية أن الملائكة كائنات خارقة تظهر في جميع الكتاب المقدس العبري، المعروف بـ"التناخ"، ويجري تصنيفها في تسلسلات هرمية مختلفة، وتكون بمثابة رسل لله، مبعوثين ملائكيين، أو وكلاء عامين للهن على حد المعتقد الديني لليهود.

وفي الوقت الذي يغطي "أردوغان" الرسومات المسيحية المنقوشة على جدران متحف آيا صوفيا، يترك نقوش اليهود بارزة، أثناء أداء أول صلاة في المتحف عقب تحويله إلى مسجد، ليثير الجدل داخل المجتمع التركي، متسائلين: هل تجوز صلاة أول جمعة في "آيا صوفيا" تحت رعاية هذه الرسومات؟

ومن الواضح من الصور أن "أردوغان" أدى أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" تحت فسيفساء السيرافيم اليهودي، ليذهب بعض المتابعين إلى أنها مغازلة واضحة للوبي اليهودي، في ضوء قوة العلاقات بين "أردوغان" و"إسرائيل".

أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

شبكة عيون الإخبارية