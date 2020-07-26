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عدم اهتمامك يهدر أموالك.. 15 معلومة تضمها بطاقة "كفاءة" للمكيفات

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القراءة الصحيحة لمفرداتها ومدلولاتها وعلاماتها يساعد على اختيار أفضل

عدم اهتمامك يهدر أموالك.. 15 معلومة تضمها بطاقة

دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المستهلكين، إلى الإلمام التام بآلية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة، الموجودة على أجهزة التكييف، حيث يحتوي الملصق على المستويات بدلاً من النجوم، ويضم 15 معلومة، تشتمل على شعار الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، ونوع الجهاز، ومستويات كفاءة الطاقة بالأحرف، وقارئ الاستجابة السريع، والاستهلاك السنوي للطاقة، ومعامل كفاءة الطاقة، والسعة، ومعامل كفاءة الأداء، والرقم المرجعي للمواصفة، والنوع، والاسم التجاري، ورقم الموديل، وبلد الصنع، ورقم التسجيل، والرقم التسلسلي.

وقال: إن القراءة الصحيحة والسليمة لمفردات هذه البطاقة، والتعرف على ما بها من مدلولات وعلامات، يساعد المواطنين والمقيمين على اختيار أفضل أجهزة تكييف مرشدة للطاقة، محذراً في الوقت نفسه من أن عدم الاهتمام باستيعاب المعلومات المسجلة في البطاقة، قد يكلف العميل الكثير من الأموال المهدرة، التي تذهب سدى في فواتير الكهرباء.

وينصح المركز بتوخي الحذر أثناء الاطلاع على المعلومات الواردة في بطاقة كفاءة الطاقة، محذراً من أن هذه المعلومات قد تكون غير صحيحة، ما يستدعي الدخول إلى الموقع المركز، والتأكد من صحة هذه المعلومات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.

وتساعد بطاقة كفاءة الطاقة في شكلها الجديد، التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، المستهلكين في إجراء المفاضلة بين أجهزة التكييف المعروضة في منافذ البيع، ومن ثم القدرة على اختيار الأنواع الأفضل في ترشيد الطاقة بعد تحول البطاقة الجديدة، من نظام "النجوم" إلى نظام "المستويات" التي تحدد كفاءة الطاقة للأجهزة، ولكل مستوى لون معين.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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