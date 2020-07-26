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خامس بؤرة عالميًا .. دولة إفريقية تسجل 12204 إصابات كورونا خلال 24 ساعة

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خامس بؤرة عالميًا .. دولة إفريقية تسجل 12204 إصابات كورونا خلال 24 ساعة خامس بؤرة عالميًا .. دولة إفريقية تسجل 12204 إصابات كورونا خلال 24 ساعة
وصلت لإجمالي 434200 مصاب ما يزيد عن 50% من الحالات بالقارة السمراء

خامس بؤرة عالميًا .. دولة إفريقية تسجل 12204 إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وسط استمرار تفشي الوباء على نطاق واسع في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في البلاد في ساعات متأخرة من يوم أمس السبت رصد 12204 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم واحد، بعد أن كانت حصيلة الإصابات اليومية فوق مستوى الـ13 ألفًا على مدى ثلاثة أيام متتالية.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في جمهورية جنوب إفريقيا 434200 إصابة، وبلغ عدد حالات الشفاء من المرض 263054 حالة.

كما سجلت الوزارة 312 وفاة جديدة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 6655 حالة وفاة.

وبحسب اليوم تعد جمهورية جنوب إفريقيا اليوم خامس أكبر بؤرة لفيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا، ويعود إليها أكثر من 50% من إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم رصدها في القارة السمراء (وبلغ عددها في القارة حتى اليوم 828214 إصابة، منها 17509 حالات وفاة، و484038 حالة شفاء، حسب إحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي).

واستطاعت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا في المرحلة الأولى من الجائحة الحد من تفشي الوباء بشكل فعال من خلال فرض قيود صارمة، لكن هذه الإجراءات جلبت تبعات وخيمة إلى البلاد، ما دفعت إلى تخفيفها قبل إحكام السيطرة الكاملة على انتشار الفيروس.

وبعد ذلك عاودت وتيرة تفشي الفيروس في البلاد الارتفاع وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن العلماء يتوقعون أن تصل حصيلة الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 50 ألفًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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