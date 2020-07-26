أخبار عاجلة

"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

100 ألف مستفيد.. جامعة الملك خالد تواصل تقديم برامج "مبادرون"

Print
"السلمي": مشروع نسعى من خلاله لاستثمار أوقات الطلاب..3 مجالات

100 ألف مستفيد.. جامعة الملك خالد تواصل تقديم برامج

تواصل جامعة الملك خالد، تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملاً على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع.

وأضاف: يقدم المشروع دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة المستجد وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك عن بعد من خلال أساتذة وخبراء ومدربين مؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، وشكر السلمي كل من ساهم في تقديم وتنفيذ برامج المشروع والقائمين عليها".

من جهته، أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن "مبادرون" قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة.

يًذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون" منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.

جامعة الملك خالد مشروع مبادرون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية