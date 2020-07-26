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دورية تركية روسية تستكمل مسارها بإدلب لأول مرة منذ آذار

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دورية تركية روسية تستكمل مسارها بإدلب لأول مرة منذ آذار دورية تركية روسية تستكمل مسارها بإدلب لأول مرة منذ آذار

جي بي سي نيوز :- تمكنت القوات التركية والروسية، الأربعاء، من تسيير دورية مشتركة، والوصول لأول مرة حتى قرية عين حور بريف إدلب الجنوبي، بموجب الاتفاق بينهما في 5 أذار/ مارس الماضي.

وكانت قوات البلدين، تواجه عوائق عدة أثناء تسييرهما الدوريات المشتركة على الطريق الدولي "أم4"، كان آخرها تفجير استهدف القافلة الروسية، ما أدى لإصابات الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن الدورية التي جرت بمشاركة قوات برية وجوية من الجانبين، شمل المسار الكامل بموجب الاتفاق بين بلدتي ترنبة وعين الحور.

ووصلت الدوريات لأول مرة إلى أطراف عين حور في 7 من حزيران/ يونيو الماضي، لكنها تمكنت هذه المرة من الوصول إلى البلدة.

 

والأسبوع الماضي، انفجرت سيارة مفخخة أثناء تسيير الدورية المشتركة بين الجانبين، على الطريق الدولي "أم4"، ما أدى لإصابة ثلاثة من القوات الروسية، وتضرر مدرعة تركية، وأعقبه قصف روسي لبلدات جبل الزواية في ريف إدلب الجنوبي.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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