أمين الطائف يُكلف 234 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

لتقديم الخدمات البلدية كافة للأهالي ومتابعة الأعمال الرقابية والأسواق

أصدر أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، قراراً بتكليف 234 موظفاً للعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي؛ لتقديم الخدمات البلدية كافة للأهالي والزوار.

وتشمل جهود المكلفين استمرار تقديم الخدمات البلدية الضرورية والحيوية، ومتابعة الأعمال الرقابية على المنشآت الغذائية، والعمرانية والتعديات على الأراضي الحكومية، ومتابعة الأسواق وسقيا الأشجار والحدائق والمتنزهات العامة، والتركيز على كل ما يتعلق بصحة المواطن خلال الإجازة.

وأوضحت أمانة الطائف سعيها إلى تقديم الخدمات البلدية للأهالي والزوار والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك دون انقطاع ولمدة 16 يوماً، وأكدت حرصها على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المرافق التي تقدم المنتجات الاستهلاكية للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك فرقاً إشرافية من إدارة صحة البيئة والأسواق في الأمانة تتابع ميدانياً الخدمات المقدمة، وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وستقوم فرق البلديات الفرعية بتكثيف خدماتها الميدانية لتوفير كل ما من شأنه راحة الأهالي والزوار، والتأكد من النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي، وجاهزية المتنفسات، كما ستعمل فرق الصيانة الشاملة في المرافق الخدمية كافة لضمان جاهزية الحدائق والمتنزهات العامة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة والمظلات الواقية والمواقع السياحية.أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل