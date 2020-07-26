قائد قوات أمن المنشآت بالحج: جاهزون لخدمة ضيوف الرحمن

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أكد الحرص على سلامة الحجاج.. وقال: لا حج لغير المصرح لهم

أكد قائد قوات أمن المنشآت والمشرف العام على مهام القوات في الحج، اكتمال جاهزية القوات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ، للقيام بالمهام الموكلة إليها من قِبل قيادة قوات أمن الحج، وتكاملاً مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، من خلال عمل طوق وانتشار أمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، وما يسند إليها من مهام من قبل مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية، إضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية وذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

كما أكد قائد قوات أمن المنشآت، الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، والالتزام بالحج وفقاً للإجراءات النظامية المقررة من قِبل وزارة الداخلية ومتابعة قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم وذلك حفاظاً على سلامتهم.فريضة الحج