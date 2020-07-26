مكة.. توجيه لمراقبي البلديات بالتحلي بالأخلاق الحسنة مع أصحاب المنشآت

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أكد فيه "القويحص" ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت لتطبيق الاحترازية

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وإلزام الأسواق والمراكز التجارية بالطاقة الاستيعابية المحددة، وإعداد خطة تنفيذية ميدانية لمواجهة الازدحام المتوقع قبل عيد الأضحى المبارك في الأسواق بمكة المكرمة، والابتعاد عن أماكن التجمعات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ووجّه "القويحص" جميع المراقبين والموظفين العاملين في الأمانة، بالالتزام بالزي الرسمي وتعليق بطاقة الأمانة، مع ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة في التعامل مع أصحاب المنشآت المختلفة في مكة المكرمة، بشكل يعكس صورة حضارية مشرفة عن دور أمانة العاصمة المقدسة الرقابي؛ منوهًا بالتحلي بالحكمة في التعامل مع الجهة المخالفة.

تأتي هذه التوجيهات انطلاقًا من الثقة والحرص التام على أداء المهام الموكلة بشكل أمثل، وتأكيدًا على بذل ومضاعفة الجهود، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص