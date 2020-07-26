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حرب وجائحة.. تعزّز مكانتها بسوق النفط وتتصدّر الموردين للصين

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حرب وجائحة.. السعودية تعزّز مكانتها بسوق النفط وتتصدّر الموردين للصين حرب وجائحة.. تعزّز مكانتها بسوق النفط وتتصدّر الموردين للصين
محللة: "بكين" زادت وارداته من البرازيل والنرويج وأنجولا أيضاً

حرب وجائحة.. السعودية تعزّز مكانتها بسوق النفط وتتصدّر الموردين للصين

ارتفعت واردات النفط الصينية من 15 بالمئة في يونيو عنها قبل عام، بعدما طلبت شركات التكرير كميات قياسية من الوقود في مارس وأبريل حين تهاوت النفط، مما يعزز مكانة المملكة في صدارة موردي الخام للصين.

ووفقا لـ "رويترز"، أوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن الواردات من السعودية زادت إلى 8.88 مليون طن في يونيو، بما يعادل 2.16 مليون برميل يومياً؛ حيث تضاهي تلك الواردات أحجام مايو، لكنها تزيد كثيراً على الشهر ذاته من العام الماضي.

وجاءت الواردات القياسية عقب حرب أسعار بين السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم، خلال مارس وأبريل حين قلصت جائحة الطلب مما أدى إلى تخمة عالمية.

وبلغت الشحنات من 7.98 مليون طن الشهر الماضي أو 1.95 مليون برميل يومياً، مرتفعة حوالي سبعة بالمئة من 1.82 مليون برميل يومياً في مايو و1.73 مليون برميل يوميا في يونيو 2019.

وبحسب بيانات الجمارك، اشترت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، 53.18 مليون طن الشهر الماضي وهو رقم قيسي، وقالت "إيما لي" المحللة في رفينيتيف، إن الصين زادت الواردات من البرازيل والنرويج وأنجولا أيضاً.المملكة العربية السعودية النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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