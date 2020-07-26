أخبار عاجلة

"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جامعة حفر الباطن" تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للعام الجديد

Print
"جامعة حفر الباطن" تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للعام الجديد "جامعة حفر الباطن" تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين للعام الجديد
الثلاثاء موعد الثالثة والأخيرة والخميس إغلاق القبول بشكل نهائي

أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج الدفعة الثانية من عملية القبول للعام الجامعي 1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضحت الجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثانية بلغت 78.4 للمسار الصحي و78 للمسار الهندسي والتقني و71.6 لكلية العلوم و72.6 لكلية الآداب و77.9 لكلية إدارة الأعمال و81.3 لبرنامج القانون و74.2 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي، مشيرة إلى أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 83 للمسار الصحي و77 للمسار الهندسي والتقني و72.8 لكلية العلوم و71.8 لكلية الآداب و78.3 لكلية إدارة الأعمال و83.4 لبرنامج القانون و80.1 لعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنلوجيا و72.1 للدراسات الإنسانية و83.7 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و71.4 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.جامعة حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل

شبكة عيون الإخبارية