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قرقاش: خطر كبير يهدد سيادة العرب وعلينا التضامن لمواجهة التحدي

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قرقاش: خطر كبير يهدد سيادة العرب وعلينا التضامن لمواجهة التحدي قرقاش: خطر كبير يهدد سيادة العرب وعلينا التضامن لمواجهة التحدي
قال: العالم العربي لا يمكن أن يكون مشاعًا للتدخل الإقليمي دون عقاب

قرقاش: خطر كبير يهدد سيادة العرب وعلينا التضامن لمواجهة التحدي

حذّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، من "خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة"؛ مشيرًا إلى "أهمية التضامن والتكاتف والوقوف في وجه التحدي".

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا، أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها"؛ داعيًا الجميع إلى التضامن والتكاتف كضرورة وأولوية عربية، "ولنكن بحجم التحدي".

وبحسب " اليوم" كان قرقاش، قد أكد في وقت سابق، أن "العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعًا للتدخل الإقليمي، دون حساب أو عقاب".أنور قرقاش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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