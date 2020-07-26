أﭬايا تدعم استمرارية التعليم في أفريقيا في الوقت الذي حُرم فيه حوالي 250 مليون طفل من تلقّي التعليم في الصفوف الدراسية

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لم يتمكن حوالي 250 مليون طفل في أفريقيا من الوصول إلى المدراس الابتدائية والتكميلية بسبب الإغلاق الذي فرضه كوفيد-19. المحلّلون يشيرون إلى مجموعة من الهواجس المتعلقة بحرمان جيل كامل من التعليم، ما قد يؤدي إلى تسرّب الأطفال وبأعداد كبيرة من المدراس قبل الانتهاء من تعليمهم. أﭬايا (NYSE: AVYA)، وهي شركة عالمية تتمتع بمركز ريادي في مجال الحلول التكنولوجية التي تطوّر وتبسّط الاتصالات والتعاون بين فرق العمل في شتى المجالات، تقدم المساعدة لمنع وقوع هذه الخسارة الكبيرة في كامل القارة الأفريقية، من خلال تمكين آلاف الطلاب من متابعة تعليمهم.

ومن خلال Avaya Spaces™، الذي يشكل تطبيقا متكاملا للتعاون من خلال الفيديو ومنصة عمل رقمية، يمكن تغيير الأسلوب الذي يُنجز العمل من خلاله. ويساعد هذا التطبيق المؤسسات على وضع فرق العمل الموزّعة في أماكن جغرافية مختلفة، ضمن منصّة عمل واحدة وبشكل فوري، حيث يستطيعون التراسل واللقاء بشكل مرئي، ومشاركة المحتوى وإدارة المهام من خلال متصفّح انترنت على جهاز كومبيوتر أو من خلال الهاتف الذكي. كما يقدم التطبيق طريقة سهلة، آمنة وفعّالة لتحقيق التعاون عبر الحلول السحابية Cloud.

وعبر استخدام تطبيق Avaya Spaces، استطاعت مدارس في أفريقيا مثل Icon International School في غانا، وCharter College في جنوب أفريقيا وWaldorf Woodlands في كينيا من متابعة عملية التعليم بينما الطلاب بأمان، وذلك من خلال التطبيق والاعتماد على صفوف تدريس افتراضية. ويمكن الدخول إلى هذه الصفوف الدراسية بشكل آمن من أي مكان، ومن خلال أي نوع من الأجهزة المتصلة بالانترنت. وتم تقديم هذه الفوائد الجمّة لكل الطلاب بغض النظر على وضعهم الاقتصادي، وذلك بفضل مبادرة أﭬايا القاضية بتقديم Avaya Spaces للمؤسسات التعليمية حول العالم.

ويشير الباحثون والمحللون إلى أهمية الأدوات السهلة الاستخدام في قطاع التعليم للمحافظة على علاقات المؤسسات التعليمية مع الطلاب، وتقديم فرصة لمستقبل أفضل على الرغم من التحديات الحالية. ويقول رئيس فريق التدريب في قسم الخدمات الرقمية المتقدمة الخاصة بالمؤسسات في شركة Omdia أدريان هو: "الاستثمار في التدريب والتعليم هو الطريقة الأفضل لتأمين مستقبل مزدهر في أفريقيا. انتشار جائحة كوفيد-19 جعل من النضال المتعلق بملفات مختلفة في أفريقيا، أمرا أكثر صعوبة. الاستفادة من تكنولوجيات مثل Avaya Spaces ستساهم بردم الفجوة الحاصلة في مجالي التدريب والتعليم، والمتعلقة بمستقبل القوى العاملة في أفريقيا، ما يسمح لهذه المنطقة من العالم بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة".

ويقول رئيس شركة أﭬايا الدولية نضال أبو لطيف: "دفعت أزمة كوفيد-19 مؤسسات التعليم في كل أفريقيا، كما حول العالم إلى تبنّي وسائل جديدة لتلافي خسارة التقدم المُحقق في عملية التعليم، خلال النصف الأول من العام الأكاديمي الحالي". ويضيف أبو لطيف: "من خلال تقديمنا Avaya Spaces مجانا، تمكنّا من مساعدة آلاف المعلمين والطلاب على متابعة التركيز على عملية التعليم، ونشعر بالفخر لمساهمتنا في تخفيف القلق المتعلق بخسارة جيل كامل لخدمات التعليم خلال هذه الفترة".

واحدة من المدارس التي استفادت من الحلول التكنولوجية هي Icon International School، وهي مدرسة رائدة في غانا وتقدم خدمات التعليم لعدة مراحل تعليمية. تبنّت هذه المدرسة الخدمات التكنولوجية لضمان استمرارية عملية التعليم. في البداية بدأت المدرسة باعتماد بعض التطبيقات المجانية المختلفة، لكنها ما لبثت أن اعتمدت نظاما تعليميا متكاملا يعمل عن بُعد لخدمة الطلاب، وهو Avaya Space. هذا التطبيق الذي يقدم خدمات الاتصالات المرئية والتعاون بين الأفراد وفرق العمل، يستند إلى حلول السحابة، ولهذا فقد مكّن مدرسة Icon التي تعتمد نظام تعليم Montessori من تقديم خدماتها في مناطق متنوّعة جغرافيا.

وتقول مالكة مدرسة Icon International School اليزابيث أووسو – بينوا: "من خلال Avaya Spaces تمكن المعلّمون من التجاوب مع الحاجات الفردية لكل متعلّم". وتضيف: "لقد وجدنا فائدة كبيرة في ميزة إدارة المهام، إذ كانت فعالة جدا، لقد مكّنتنا من التخطيط، توزيع المهام ومتابعة عملية تنفيذها، وكل هذا يتم من خلال التطبيق ذاته. في السابق كنا نضطر لاستخدام عدة تطبيقات للقيام بالعمل، لكن الآن يتم العمل بشكل متكامل من خلال تطبيق Avaya Spaces المُستند إلى الحلول السحابية. ومن خلال التطبيق، تمكنّا من إيجاد بيئة غنية وناشطة أكاديميا، يستطيع الطلاب الدخول إليها بشكل آمن ومريح، إنطلاقا من منازلهم".

في جنوب أفريقيا نقلت Charter College International High School الصفوف الدارسية إلى العالم الرقمي من خلال Avaya Spaces للتمكّن من متابعة عملية التعليم وسط الإقفال العام، الذي شمل المدراس في كل أنحاء البلاد. ومن خلال العمل مع أﭬايا، استخدمت هذه المدرسة 25 رخصة من فئة "الأعمال" متعلقة بتطبيق Avaya Spaces، لصالح المعلمين وفرق العمل، وهو ما يكفي لتقديم الدعم لنحو 1000 طالب، وتمكينهم من حضور الصفوف الدراسية الافتراضية.

ويقول مدير مدرسة Charter College International High School أليسون دودج: "لقد تعرضنا إلى ما تعرضت له مؤسسات متزايدة في مجال التعليم حول العالم، والتي اضطرت إلى إغلاق الصفوف الدراسية بشكل مؤقت. لكننا من جهة أخرى تصرفنا بسرعة، وانتقلنا إلى اعتماد الصفوف الدراسية عبر الانترنت، وتأكدنا من استمرارية تلقي طلابنا أعلى مستوبات التعليم".

وعلى الرغم من إعادة فتح المدارس في جنوب أفريقيا، ستستمر مدرسة Charter College باستخدام Avaya Spaces حرصا منها على استمرارية التفاعل والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وعلى إيجاد وسيلة تتيح استمرارية التعليم في حال حدث مستقبلا تعطيل قسري في عملية التعليم الاعتيادية.