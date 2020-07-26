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أقل بلدان العالم في إصابات ووفيات كورونا مقارنة بعدد السكان.. دولة عربية

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أقل بلدان العالم في إصابات ووفيات كورونا مقارنة بعدد السكان.. دولة عربية أقل بلدان العالم في إصابات ووفيات كورونا مقارنة بعدد السكان.. دولة عربية
عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى أكثر من 16 مليونًا في مختلف أنحاء العالم

أقل بلدان العالم في إصابات ووفيات كورونا مقارنة بعدد السكان.. دولة عربية

أظهرت إحصاءات أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن جائحة المستجد، أن الأردن أقل بلدان العالم في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.

وتظهر أرقام الصحيفة أن نسبة الإصابة في الأردن هي 12 شخصًا لكل 100 ألف نسمة من السكان حتى عصر السبت، وهي من بين الأدنى عالميًّا.

ووفق " اليوم"، تُظهِر البيانات نجاح الأردن في تسطيح منحى الإصابات لأسابيع متتالية، ولم تسجل فيها أي حالات محلية بالمرض، في وقت كانت فيه كثير من بلدان العالم تشهد زيادة متواصلة في عدد الإصابات.

وأعلنت الأردنية، يوم السبت، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، جميعها غير محلية؛ ليرتفع إجمالي الأرقام إلى 1154 إصابة.

وقال بيان لرئاسة الوزراء: إن 5 من المصابين الجدد قادمون من الخارج، وهم اثنان من فلسطين، واثنان من سوريا، وواحد من ، والثلاثة الآخرون سائقو شاحنات أردنيون.

وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان إسحق: إن "الوضع الوبائي الحالي في الأردن لا يستدعي فرض حظر تجول شامل في عيد الأضحى؛ كون عدد الإصابات منخفضًا".

وحذّرت وزارة الصحة من أية ممارسات تُخالف إجراءات السلامة العامة والوقاية؛ خصوصًا التجمعات لأكثر من 20 شخصًا؛ مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات بحق الأشخاص المخالفين، ودعت إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، واتباع جميع سبل الوقاية؛ وذلك في ضوء تزايد عدد حالات الإصابة عالميًّا، وتفشي الوباء في العديد من دول العالم.

ووفق الأرقام التي رصدت استنادًا لإحصاءات رسمية، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 16 مليون إصابة في مختلف أنحاء العالم.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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