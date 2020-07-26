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طقس مكة والمدينة وجدة.. صحو وغائم وهذه درجات الحرارة

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طقس مكة والمدينة وجدة.. صحو وغائم وهذه درجات الحرارة طقس مكة والمدينة وجدة.. صحو وغائم وهذه درجات الحرارة
وفق توقعات "الأرصاد" وخلال الساعات المقبلة

طقس مكة والمدينة وجدة.. صحو وغائم وهذه درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الساعات المقبلة، أن تكون حالة الطقس صحواً على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وغائماً جزئياً على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 36 درجة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنوّرة إلى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو متراً في الساعة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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