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كورونا.. العالم يتخطى حاجز الـ 16 مليون إصابة بالفيروس

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كورونا.. العالم يتخطى حاجز الـ 16 مليون إصابة بالفيروس كورونا.. العالم يتخطى حاجز الـ 16 مليون إصابة بالفيروس
تعد الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر تضرراً في الوباء

كورونا.. العالم يتخطى حاجز الـ 16 مليون إصابة بالفيروس

سُجل أكثر من 16 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسمياً حول العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة ومنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.

وأعلن عن 16 مليوناً و50 ألفاً و223 إصابة بينها 645 ألفاً و184 وفاة على الأقل.. وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، وفق تعداد أعدته فرانس برس، إذ سجّلت أربعة ملايين و178 ألفاً و21 إصابة بينها 146 ألفاً و460 وفاة تليها منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي (أربعة ملايين و328 ألفاً و915 إصابة و182 ألفاً و501 وفاة) ومن ثم أوروبا (ثلاثة ملايين و52 ألفاً و108 إصابات و207 آلاف و734 وفاة). الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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