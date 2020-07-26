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الطائف.. إزالة إحداثات غير نظامية على مساحة مليونَي متر مربع بالضاحية الجديدة

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الطائف.. إزالة إحداثات غير نظامية على مساحة مليونَي متر مربع بالضاحية الجديدة الطائف.. إزالة إحداثات غير نظامية على مساحة مليونَي متر مربع بالضاحية الجديدة
شملت إقامة المحدثين أسواراً وغرفاً من الصفيح وحظائر للماشية ومنشآت سكنية

الطائف.. إزالة إحداثات غير نظامية على مساحة مليونَي متر مربع بالضاحية الجديدة

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية تعديات غير نظامية على مساحة شاسعة من الأراضي الحكومية البيضاء شمال الطائف.

ورصدت الفرق الرقابية إقامة المحدثين أسواراً وغرفاً من الصفيح، وحظائر للماشية، ومنشآت سكنية، إلى جانب عقوم ترابية ومظلات وأسواق عشوائية لبيع الماشية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي استوجبت التعامل الفوري معها.

وعملت آليات أمانة الطائف على إزالة تعديات على أكثر من مليونَي متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية الطائف الجديد، ضمن الجهود المتواصلة لإزالة الإشغالات المخالفة عن الأراضي المخصصة للمشاريع التنموية والقطاعات الخدمية وفق الخطط المستقبلية للمدينة.

وأوضحت أمانة الطائف أن عديداً من أعمال التعدي تهدف إلى حيازة الأراضي وإقامة أشكال مختلفة من الإشغالات غير النظامية وتحويلها من أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة إلى مواقع ذات منافع شخصية دون وجه حق.

وأشارت إلى أن التعامل الفوري يطول جميع التعديات مع تطبيق الأنظمة الرادعة بحق المحدثين، حيث تتم أعمال الإزالة الفورية عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المخالفين بالتنسيق مع جهات الاختصاص والفرق الأمنية.

وأضافت أمانة الطائف، أن 11 بلدية فرعية تسيّر مراقبيها في جولات ميدانية يومية لرصد التعدّي بجميع أشكاله على الأراضي الحكومية في مراحله الأولى والتعامل مع الإحداث المخالف فوراً.أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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