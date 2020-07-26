"سؤال متكرّر" و"الصحة" تجيب.. لماذا لا تعود هاتان الحاستان بعد الشفاء من كورونا؟

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قالت في ردّها: فقدانهما ينتج عن تأثير الفيروس في العصب المسؤول عنهما

أكّدت وزارة الصحة في ردّها على سؤال متكرّر يردها حول عودة حاستَي الشم والتذوق بعد الشفاء من كورونا، أن استعادتهما مرة أخرى تكون ببطء.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر "سؤال متكرر"؟ بعد الإصابة وانتهاء العزل (10) أيام لم تعد لي حاستا الشم والتذوق حتى الآن، هل يعني أني مازلت مصاباً؟

لا.. فقد يكون الجسم قد تعافى بالفعل لكن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس في العصب المسؤول عن حاستَي الشم والتذوق، أما استعادة الحاستين مرة أخرى فتكون ببطء.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد