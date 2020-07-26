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الأسبوع في 9 صور.. حرارة الصيف الملتهب تشعل نيران الغابات.. والفيضانات تضرب الصين

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الأسبوع في 9 صور.. حرارة الصيف الملتهب تشعل نيران الغابات.. والفيضانات تضرب الصين

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدت حرارة الصيف والقيظ إلى اشتعال عدد من الغابات حول العالم، فيما تسببت الفيضانات في الصين إلى محاصرة معبد أثري بُني قبل 700 عام، فضلاً عن تسببها في وفاة وفقد نحو 141 شخصًا على الأقل، وإجلاء ما يناهز 15 مليون صيني.

1- الرئيس الأمريكي دونالد يمارس لعبة "البيسبول" أثناء لقائه بعض اللاعبين الشباب.

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2- حريق غابات هائل في منطقة كراسنويارسك الروسية.

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3- نيران مشتعلة في غابات بالقرب من قرية جالاتاكي اليونانية.

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4- حريق هائل على طول طريق سريع بالقرب من كاليفورنيا.

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5- المياه تنطلق من سد صيني على نهر اليانغستي للتخفيف من حدة الفيضانات التي ضربت البلاد بشدة.

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6- معبد صيني عمره 700 عام تحاصره مياه الفيضان.

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7- مذنب "نوايز" يضيء سماء حديقة شجرة شجوا الوطنية في كاليفورنيا.

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8- سماء جبل القديس ميشيل تستقبل مذنب "نوايز" المضيء.

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9- بناية شاهقة محاطة بالسحب في كاراكاس عاصمة فنزويلا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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