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شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبها

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شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبها شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبها
أحد المعلقين: "لنرفع القبعات تحية لتلك السيدة"

شاهد أغرب تصرُّف لامرأة بعدما أطلق رجل ثعابين سامة في مكتبها

في حادثة غريبة أطلق رجل خمسة ثعابين سامة داخل مكاتب محطة لتموين السيارات في ولاية ماهاراشترا غربي الهند؛ وذلك بعد أن رفض الموظفون تزويده بالوقود.

وحسب صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية، نشر شخص، يدعى "بروت"، شريط للواقعة المروِّعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ويظهر في الفيديو الرجل المجهول وهو يدخل أحد المكاتب، وفي يده إناء به حية، ويلقي الحية في المكتب ويغادر مسرعًا؛ ليجلب إناء آخر، ويدخل مكانًا مختلفًا، حتى أطلق خمسة ثعابين سامة، بينها حيتا كوبرا.

وفي إحدى اللقطات تظهر المرأة صاحبة محطة الوقود وهي تقف خلف المكتب هادئة متماسكة، لا يبدو عليها أي خوف، بعد أن أطلق الرجل أحد الثعابين في مكتبها، وبعدها تسير بهدوء وبطء خارج المكتب، بينما تزحف حية تحت الأثاث.

ووفقًا لتقارير محلية، فرَّ الرجل من المكان، وتم استدعاء صائد ثعابين لجمع الحيات من المحطة.

وحسب التقارير، رفض عمال المحطة منحه الوقود في إناء؛ وهو ما أثار غضبه، ودفعه إلى الانتقام. وقد تم تقديم بلاغ ضد الرجل.

وعقب نشر الفيديو رفض الكثيرون ما قام به الرجل، وأبدوا إعجابهم بهدوء وتماسك صاحبة محطة الوقود؛ فكتب أحد المعلقين: "لنرفع القبعات تحية لتلك السيدة؛ انظروا إليها كيف تتصرف وتتحرك بهدوء!".

وكتب أحد الأشخاص: "أي نوع من الانتقام هذا!.. هذا الرجل يجب أن يخجل مما فعل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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