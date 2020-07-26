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أمانة عسير تغلق فعالية ترفيهية مخالفة للإجراءات النظامية بأبها

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لَم تطبق احترازات منع تفشي أو توفر وسائل السلامة

أمانة عسير تغلق فعالية ترفيهية مخالفة للإجراءات النظامية بأبها

أغلقت أمانة منطقة عسير إحدى الفعاليات الترفيهية المخالفة للإجراءات النظامية في مدينة أبها أُقيمت دون الحصول على التراخيص اللازمة، ولَم تطبق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما أنها لم توفر وسائل السلامة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية ضبطت إحدى الفعاليات الترفيهية المخالفة للأنظمة، حيث تَبين بأن الفعالية أُقيمت على طريق الملك عبدالله بمدينة أبها دون الحصول على التراخيص اللازمة، علاوةً على عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وعدم توفر وسائل السلامة؛ حفاظًا على سلامة الزوار.

وأشار "الحميدي" إلى أنه تم إغلاق الفعالية فورًا، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق صاحب الفعالية وفق الأنظمة المعمول بها.

أمانة عسير تغلق فعالية ترفيهية مخالفة للإجراءات النظامية بأبها

أمانة عسير تغلق فعالية ترفيهية مخالفة للإجراءات النظامية بأبها

أمانة عسير فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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