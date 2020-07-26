أخبار عاجلة

ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
كورونا في ليبيا: 205 إصابات جديدة  و4 حالات وفاة و17شفاء -
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية

Print
أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية
بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.. مؤكدًا أن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ

أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ

في الوقت الذي يتساءل فيه المصابون وغير المصابين بفيروس كورونا المستجد عن إمكانية عودة الفيروس للمتعافين منه مرة أخرى، أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى الحميات بدمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير المستشفى -وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية- إلى ظهور أعراض عليه بشكل أشد قسوة وحدة من أعراض إصابته الأولى فى أواخر مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة -وفقًا لما نشره هواش على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن مناعة الشخص ضد الفيروس بعد شفائه منه لا تزيد على شهرين أو أقل، وأن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية