الانتهاء من إصلاح طريق "الظهران- بقيق- الأحساء" ورفع مستوى السلامة عليه

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بطول ٢٢ كلم.. وبتكلفة ٢٧ مليون ريال

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية الانتهاء من أعمال إصلاح طريق الظهران / بقيق/ الأحساء رقم ٦١٥، بطول (22 كم) باتجاه الأحساء، وذلك بكشط وإعادة سفلتة الطريق، مع تنفيذ وسائل السلامة، بتكلفة قاربت (٢٧) مليون ريال.

وأوضح مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، المهندس أحمد الغامدي، أنه تم إصلاح الطريق بكشط طبقة الأسفلت المتضررة بسمك ٥ سم، ثم تنفيذ طبقات أسفلت بسماكة ١٥ سم، وتم زيادة سمك طبقات الأسفلت لتصبح (٢٥) سم بدلاً من سمك (١٣) سم لمواجهة الأحمال المرورية العالية على الطريق.

وأشار إلى أنه تم إصلاح وصلتين على الطريق، الأولى بالقرب من هجرة الجوية، والثانية مقابل مصنع الأسمنت.

من جهة أخرى، أفاد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بأن الطريق يعتبر من الطرق الرئيسية بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال الإصلاح تأتي استكمالاً لأعمال الإصلاحات التي تمت على الطريق خلال الفترة الماضية ضمن عدد من مشاريع الصيانة الوقائية.

وزارة النقل