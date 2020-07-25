أخبار عاجلة

"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
اخر النهار | كلام مفيد | مداخلة الدكتور على جمعة وتحليل لأبرز قضايا المجتمع والحياة -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 29/07/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - هشام يكن يكشف بدايته مع كرة القدم مع الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

اكلات عيد الأضحى .. مشويات الحاتى الكباب والكفتة من مطبخ رانيا النجار

Print
مواضيع متعلقة
مسئول"التخطيط والتطوير"بوزارة الحج : من تظهر عليه أعراض كورونا لا يحرم من إكمال مناسك الحج

مسئول"التخطيط والتطوير"بوزارة الحج : من تظهر عليه أعراض كورونا لا يحرم من إكمال مناسك الحج

مسئول"التخطيط والتطوير"بوزارة الحج لليوم السابع: ندرس آليات إعادة العمرة ببروتوكولات خاصة

مسئول"التخطيط والتطوير"بوزارة الحج لليوم السابع: ندرس آليات إعادة العمرة ببروتوكولات خاصة

مسئول بوزارة الحج لليوم السابع: تعلمنا من تجربة هذا العام آليات ودروسا سنطبقها المواسم القادمة

مسئول بوزارة الحج لليوم السابع: تعلمنا من تجربة هذا العام آليات ودروسا سنطبقها المواسم القادمة

مسئول "التخطيط والتطوير" بوزارة الحج : الحجاج التزموا بالإجراءات الاحترازية في أول أيام المناسك

مسئول "التخطيط والتطوير" بوزارة الحج : الحجاج التزموا بالإجراءات الاحترازية في أول أيام المناسك

شبكة عيون الإخبارية