الاردن : اصابة طبيب بالكورونا في مستشفى الامير حسين بلواء عين الباشا

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جي بي سي نيوز :- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحاق انه تم اغلاق قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى الامير حسين بلواء عين الباشا لغايات التعقيم والتطهير بعد ثبوت اصابة احد الاطباء العاملين في قسم الاسعاف والطوارئ بالمستشفى وتحويل المراجعين الى مستشفى الحسين بمدينة السلط.

واضاف لوكالة الأنباء الاردنية اليوم الجمعة، ان الحالة اكتشفت من خلال العينات العشوائية التي اخذتها فرق الاستقصاء بوازرة الصحة، مبينا انه تم اتخاذ إجراءات الحجر على المبنى الذي يسكن به الطبيب والواقع بالعاصمة عمان وسيتم التوسع بجمع العينات بلواء عين الباشا كإجراء وقائي للتأكد من الحالات التي خالطت الطبيب المصاب.