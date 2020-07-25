أخبار عاجلة

"الحصيني" عن طقس يوم عرفة: أمطار على المشاعر وهذه المناطق -
أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 189 حالة وفاة -
الطقس يوم عرفة: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة -
اخر النهار | كلام مفيد | مداخلة الدكتور على جمعة وتحليل لأبرز قضايا المجتمع والحياة -
ملعب ONTime - حلقة الأربعاء 29/07/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - هشام يكن يكشف بدايته مع كرة القدم مع الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

Print
أكدت أهمية تطبيق البروتوكولات الوقائية من "كورونا" ومنع الازدحام

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

وقف رئيس الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق علي صاحب العمري، صباح اليوم، على جاهزية مسلخيّ البلدية النموذجية وسط المحافظة وجنوبها، ضمن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ورافقه مراقبو قسم صحة البيئة حيث اطلعوا على آلية العمل في المسلخين التي ستكون خلال أيام عيد الأضحى وتطبيق البروتوكولات الوقائية من المستجد ومنع حدوث الازدحام.

كما تأكدوا من نظافة المسلخين، ونوهوا بتطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح بطريقة صحيحة غير ضارة للبيئة، وتم تغيير بعض الأدوات المستخدمة القديمة في المسلخ بأدوات جديدة وتم إتلاف القديمة.

كما وقفوا على بعض نقاط الذبح المساندة التي أصدرت تصاريح ذبح إلكترونية مؤقتة عبر الرابط الإلكتروني التي أطلقته أمانة منطقة عسير لإصدار التصاريح المؤقتة للذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك واطلعوا على مدى جاهزيتها وتطبيق البروتوكولات الوقائية.

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

بلدية بارق تقف على جاهزية مسلخيّ المحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

بلدية بارق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

قبل العيد.. د. عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة يوجع بعض النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا

قبل العيد.. د. عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة يوجع بعض النصائح المهمة للوقاية من فيروس كورونا

6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية