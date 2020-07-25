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الهلال يستأنف تدريباته.. والشلهوب يُنهي برنامجه التأهيلي

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الهلال يستأنف تدريباته.. والشلهوب يُنهي برنامجه التأهيلي الهلال يستأنف تدريباته.. والشلهوب يُنهي برنامجه التأهيلي

الهلال يستأنف تدريباته.. والشلهوب يُنهي برنامجه التأهيلي

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين. وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية.

وتخلل التدريب تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وجُمل فنية، ومناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية، أنهى اللاعب محمد الشلهوب برنامجه التأهيلي، وشارك في المناورة التي فرضها الجهاز الفني. وواصل اللاعب هتان باهبري برنامجه التأهيلي بالجري، وأدى تدريبات بالكرة.

كما شارك حارس الفريق عبدالله المعيوف في الجزء الأول من المران قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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