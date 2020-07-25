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في آخر تجاربه الودية.. الاتفاق يُسقط الثقبة برباعية

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في آخر تجاربه الودية.. الاتفاق يُسقط الثقبة برباعية

كسب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم اليوم السبت آخر تجاربه الودية أمام نظيره الثقبة 4/ 3، وذلك في إطار تحضيراته لاستئناف المسابقات الرياضة مطلع أغسطس المقبل.

وتكفل بأهداف الفريق الاتفاقي كل من: حامد الغامدي في الدقيقة الخامسة، وعلي هزازي في الدقيقة الـ24، وصالح العمري في الدقيقة الـ50، وماهر محمد في الدقيقة الـ81.

وكان الاتفاق قد تعادل في أولى مبارياته الودية أمام الباطن قبل أن يفوز على الخليج 3-0، وكسب بعد ذلك نظيره الثقبة برباعية في ثالث مبارياته الودية، ثم خسر أمام القادسية0/ 2 أمس في رابع تجاربه الودية.

في آخر تجاربه الودية.. الاتفاق يُسقط الثقبة برباعية

الاتفاق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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