أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مقتل جندي إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.. وحالة استنفار

Print
مقتل جندي إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.. وحالة استنفار مقتل جندي إسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.. وحالة استنفار

جي بي سي نيوز :- قُتل جندي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، جرّاء انقلاب آلية عسكرية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأدى انقلاب المركبة، الذي قالت السلطة الإسرائيلية إنه حادث، إلى مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح.

طريق مهجور في مزارع شبعاطريق مهجور في مزارع شبعا

 

وهناك حالة استنفار إسرائيلية كبيرة في مزارع شبعا وعلى حدود لبنان وفي الجولان المحتل تحسباً لعمليات من حزب الله رداً على مقتل أحد عناصره في دمشق بغارة إسرائيلية.

وقد ألغى الجيش الإسرائيلي، في اللحظة الأخيرة اليوم، مناورات كانت مقررة في المنطقة الشمالية على حدود لبنان، بسبب حال التأهب على الجبهة الشمالية بعد الغارات الإسرائيلية في سوريا.

وفي سياق متصل، أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف دخانية اليوم في أطراف مزارع شبعا، عند منطقة المجيدية اللبنانية.

المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا تقصف الداخل اللبناني في يناير 2016المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا تقصف الداخل اللبناني في يناير 2016

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن دبابة إسرائيلية أطلقت 14 قذيفة قرب مزرعة بسطرة في مزارع شبعا المحتلة، أثناء تدريبات يجريها الجيش الإسرائيلي بالذخيرة الحية في المنطقة.

وبحسب وسائل الإعلام، أدت بعض القذائف التي تم إطلاقها خلال التدريبات الإسرائيلية إلى اشتعال حرائق في المنطقة المحتلة، استدعى على أثرها الجيش الإسرائيلي سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق.

ولا توجد حدود مرسمة بوضوح بين لبنان وإسرائيل في تلك المنطقة، بل تحتل إسرائيل منذ حرب يونيو/حزيران 1967 منطقة مزارع شبعا المتاخمة للبلدة والتي يؤكد لبنان ملكيتها، بينما تقول الأمم المتحدة إنها عائدة إلى سوريا.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"

بالفيديو : سماع دوي انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"

تحسباً لانتقام حزب الله.. تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان

تحسباً لانتقام حزب الله.. تأهب إسرائيلي على الحدود مع سوريا ولبنان

القضايا التي اغلقت على خلفيتها نقابة المعلمين الأردنيين

القضايا التي اغلقت على خلفيتها نقابة المعلمين الأردنيين

شبكة عيون الإخبارية