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الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

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الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

الأمن العام: إيقاع العقوبة على 16 شخصًا بواقع 10000 ريال لكل منهم لمخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

صرَّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة المستجد، ولما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة وعرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءًا من تاريخ 1441/ 11/ 28هـ حتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق (16) مخالفًا، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (10000) ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط مخالفيها.وزارة الداخلية مكة المكرمة المشاعر المقدسة الأمن العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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