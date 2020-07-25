تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

★ ★ ★ ★ ★

تهدف إلى تقديم النصائح الصحية ووضع السياسات الفعالة للحد من مخاطره

تحت شعار "نقاء الرياض"، تنطلق مساء غدٍ الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً، الفعالية التوعية التي تنظمها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين "نقاء" بجادة جامعة الملك سعود.

وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي الصحي والتثقيفي عن أضرار التدخين على الفرد والمجتمع وتعزيز الوقاية المجتمعية، إضافة إلى تقديم عديد النصائح الصحية والطبية والمنشورات التوعوية لزوار الفعالية والتي ستساعد في الإقلاع عن التدخين.

وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية سليمان بن عبد الرحمن الصبي، أن الحملة تعد امتدادًا لجهود الجمعية في مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، والحد من استهلاكه، وأنها تستهدف بدرجة أساسية المدخنين وكل أفراد المجتمع لتنمية الوعي المجتمعي بالمخاطر الناجمة عن تعاطيه، ووضع السياسات الفعالة والإجراءات الحازمة للحد من المخاطر التي تنتج عنه.

وأضاف الصبي أن جمعية "نقاء" لا تألو جهدًا في تكثيف حملات التوعية عن أضرار التدخين وأثرها على المدخن وغير المدخن، وتقديم الاستشارات الطبية، وخدمات العلاج المجانية للمدخنين لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين، وذلك عبر مراكزها الطبية، من خلال برنامج علاجي متكامل ودليل إرشادي شامل وبإشراف كوادر متخصصة أثبتت نجاحها وفعاليتها.

ودعت "نقاء" جميع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، إلى زيارة مراكزها الطبية لتقديم العلاج والاستشارات اللازمة.الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين