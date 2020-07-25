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يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم

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يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم

يلعب للنصر في سبتمبر المقبل ..

أبدى نادي الشباب تمسكه بلاعب الفريق الكروي الأول (وسط) عبدالمجيد الصليهم، حيث أعلن النادي العاصمي، السبت، تمديد عقد اللاعب، حتى نهاية الموسم الجاري، بعد نهاية عقده خلال فترة التوقف، حيث اتفقت الإدارة مع اللاعب على الاستمرار حتى انقضاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع الصليهم على عقد تمثيل فريق النصر بعد دخوله الفترة الحرة خلال يناير الماضي، حيث سيبدأ عقده (رسمياً) مطلع الموسم المقبل، وذلك لمدة 3 مواسم، وكان من المفترض أن ينتهي عقده بشكل كامل مع الشباب نهاية يونيو الماضي، إلا أن تعليق الأنشطة بسبب كورونا، دفع فريقه لتمديد عقده.

وسيكون بمقدور الصليهم المشاركة مع النصر في بطولة دوري أبطال آسيا التي تستأنف في 14 من سبتمبر المقبل .النصر الشباب عبدالمجيد الصليهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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