أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

Print
بعد 21 يومًا .. الاتحاد يعود إلى جدة

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة جدة، اليوم السبت، بعد أن اختتم معسكره الإعدادي بمدينة أبها.

وتقرر أن يكون يوم غدٍ الأحد إجازة ما عدا اللاعبين المصابين الذين سوف يواصلون برنامجهم العلاجي في العيادة الطبية بالنادي.

وكان الفريق أدى تدريبات استرجاعية صباح اليوم بمقر سكنه في مدينة أبها تحت إشراف المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

وتستأنف التدريبات ،الاثنين المقبل ، على ملعب النادي.

من جانب آخر امتدح مهاجم الفريق فهد المولد معسكر فريقه الذي أُقيم في منطقة عسير بدءًا من يوم 5 يوليو الجاري.

وكان الفريق لعب ثلاث مباريات تجريبية استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم حيث تعادل وديًا مع نجران (1/1)، وخسر من أمام القادسية (1/2)، وخسر أيضًا من أمام ضمك (0/1).

واعتبر المولد في مقطع مصور، نشره عبر حسابه على "سناب شات"، أن الاستفادة كانت كبيرة على الصعيدين الانضباطي والفني خصوصًا أن الفريق خاض ثلاث مباريات.

وتابع: "هذا بغض النظر عن النتائج، التي لم تكن كل همنا، متمنيًا أن يحصد الفريق ثمار هذا المعسكر، مع عودة الدوري، خصوصًا أن الفريق تنتظره مرحلة مهمة جدًا كون الفريق يسعى للهروب من شبح الهبوط.

الاتحاد فهد المولد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

فيديو.. الحرس الوطني و"جامعة سيؤول" يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال "الذكاء الاصطناعي"

فيديو.. الحرس الوطني و"جامعة سيؤول" يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال "الذكاء الاصطناعي"

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

شبكة عيون الإخبارية