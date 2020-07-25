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"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

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"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال "المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال
في أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات

أنهت بنجاح وزارة المالية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدَّين، عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب مليار ريال.

وفي تصريح بتلك المناسبة قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: إن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في ، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاعَيْن العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدَّين فهد السيف إلى أن التمويل يعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (Euler Hermes) تبرمها الوزارة مع بنكَين عالميَّين بالدولار الأمريكي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.

ولفت "السيف" إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل اللازم لها بما يخدم رؤية السعودية 2030.وزارة المالية حافلات الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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