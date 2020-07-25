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"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

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"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز "تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز
في إطار مشروع "مدرستي"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أسماء المدارس الفائزة بوسام التميز، وعددها 12 مدرسة بنين وبنات. والمدارس الفائزة في مرحلة البنين هي: مدرسة جيل الجزيرة الثانوية في مرحلة الثانوية، ومدرسة البراء بن مالك في المرحلة الابتدائية، ومدارس دار جنى العالمية في جميع المراحل، ومدارس ثامر العالمية في جميع المراحل، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز في المرحلة المتوسطة، ومدرسة داوود بن عروة الثقفي الابتدائية.

أما مدارس البنات التي فازت فهي: الابتدائية الـ104 في المرحلة الابتدائية، والابتدائية الـ172 في المرحلة الابتدائية، ودار التربية الحديثة المتوسطة في المرحلة المتوسطة، ومدرسة البحر الأحمر العالمية في جميع المراحل، والمتوسطة الـ66 في المرحلة المتوسطة، والثانوية الـ50 في المرحلة الثانوية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع مسابقة "مدرستي".تعليم جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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