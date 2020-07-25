أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء

Print
أكثر من 140 معدة و300 عامل مدرب باشروا إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية

بالصور ..

كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها لمواجهة الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة مساء اليوم، سحبت الفرق الميدانية تجمعات مياة الأمطار في بعض الشوارع بمتابعة من أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي.

وتولت الفرق الميدانية التي يبلغ عددها أكثر من 140 معدة من تناكر ومضخات ومكانس و300 عامل مدرب على طوارئ الحالات المطرية، إعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية، ونجحت في ذلك خلال ساعات محدودة.

وكثفت الأمانة أعمال نظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسة والداخلية داخل الأحياء؛ لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها في الحركة المرورية، وذلك من خلال فرق متخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

يذكر أن المدينة المنورة شهدت هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم، على بعض أحيائها، كما تركزت غزارتها على بعض القرى والمحافظات، وما زالت التوقعات بهطولها مستمرة.

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

بالصور ..

أمانة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

مشاعل الخيال تتوج بذهبية بطولة القارات للمبارزة

فيديو.. الحرس الوطني و"جامعة سيؤول" يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال "الذكاء الاصطناعي"

فيديو.. الحرس الوطني و"جامعة سيؤول" يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال "الذكاء الاصطناعي"

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

أمين الرياض يتفقد مسالخ العاصمة وغرفة عمليات البرنامج الموسمي لعيد الأضحى

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات

شبكة عيون الإخبارية