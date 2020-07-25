أخبار عاجلة

بعد انهيار سقف منزلهم.. فتاة تلحق بوالدها المتوفى واستقرار بقية الحالات -
أول حالة مؤكدة لحيوان.. بريطانيا تكشف عن إصابة قطة بـ"كورونا" -
شاهد.. عودة خجولة للأندية النسائية بعد تعليقها 3 شهور وسط إجراءات احترازية -
جمعية "كنان" توزع مساعدات مالية وعينية لأكثر من ألف أسرة بـ"شرورة" -
"هدف" يودع 177 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من "دعم التوظيف" -
الفيصلي يوقع مع لاعب جدة " الجبيري " -
بمعدل يومي 850 حالة.. "كورونا" يصيب 2.551 فرنسيًّا في 3 أيام -
"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة -
رغم تشديد البيت الأبيض .. "كورونا" يصيب مستشارًا لـ"ترامب" -
"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية

Print
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية
"الأمن السيبراني" تبنى المواهب بالمبادرة

سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية

استثمر الشاب السعودي "شديد المطيري" موهبته في عالم الإنترنت والشبكات العنكبوتية لاكتشاف الثغرات ببعض المواقع الإلكترونية لتنبيههم لحماية خصوصيتهم، وحفاظًا على سرية معلوماتهم. وفي عام ٢٠١٩ أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز منصة مكافآت الثغرات التي تربط الكفاءات والمهتمين في مجال الأمن السيبراني بالجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية؛ فشرع "المطيري" في كشف الثغرات في مواقع الشركات والمؤسسات الحكومية، ونال مؤخرًا مبلغ ١٢ ألف ريال إزاء اكتشافه ثغرات أمنية بأحد البرامج.

وقال "المطيري": "بدأت البحث في مجال اكتشاف الثغرات في مطلع عام ٢٠١٨. وفي ذلك الوقت كنت أقوم بالبحث عن الشركات والجهات الحكومية التي تقدم مكافآت لمن يكتشف ثغرات لديهم بصفة قانونية. وفي منتصف عام ٢٠١٩ أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز إطلاق منصة مكافآت الثغرات التي تربط الكفاءات في مجال الأمن السيبراني بالجهات الحكومية والخاصة داخل السعودية".

وأضاف: "طورت موهبتي؛ فأنا مهتم بهذا المجال، وأرى فيه أهمية بالغة؛ فالأمنان الرقمي والسيبراني لا يقلان أهمية عن بقية المجالات، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن الحروب اليوم حروب رقمية، وهناك مواقع حساسة، ويجب أن يحافظوا على خصوصية معلوماتهم".

واختتم: "مؤخرًا قامت المنصة بمنحي مكافأة مالية قدرها ١٢ ألف ريال نظير اكتشافي ثغرات أمنية بأحد برامج الشركات المسجلة في منصة مكافآت الثغرات. وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى توظيف المهارات المتميزة لدى الباحثين في الأمن السيبراني لاكتشاف الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بالجهات المشاركة في المنصة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نيوم" تبدأ تجهيز البنية التحتية للمدن الإدراكية بالتعاون مع الاتصالات السعودية

"نيوم" تبدأ تجهيز البنية التحتية للمدن الإدراكية بالتعاون مع الاتصالات السعودية

بين بصمة "المؤسس" ورعاية الملك سلمان.. السعودية "تاريخ يحمي صحة الحجاج"

بين بصمة "المؤسس" ورعاية الملك سلمان.. السعودية "تاريخ يحمي صحة الحجاج"

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

شبكة عيون الإخبارية